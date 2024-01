Porto di Napoli, rapina uno zaino: arrestato un uomo Le manette sono scattate ai polsi di un 63enne americano

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, sono intervenuti presso l’ingresso della stazione dei traghetti di calata Porta di Massa per la segnalazione di una persona ferita.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno trovato un uomo con una ferita alla mano che ha indicato un uomo poco distante come colui che, poco prima, dopo averlo aggredito fisicamente, gli aveva sottratto lo zaino che portava sulla spalla.

Pertanto, gli operatori hanno raggiunto e, con non poche difficoltà, bloccato il presunto autore, identificato per un 63enne degli Stati Uniti, che è stato tratto in arresto per rapina aggravata, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.