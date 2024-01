Incidente a Corso Malta, autista Anm perde il controllo del bus, sfiorata strage Lo schianto è stato molto violento, passeggera a bordo scaraventata fuori dall'autobus

Incidente al Corso Malta, un autobus dell'ANM in servizio sulla linea 130 finisce fuori strada. Alla base dell'incidente si ipotizza un malore improvviso del conducente o un guasto al mezzo. È accaduto in serata, poco dopo le 19. L'autobus, una volta giunto alla fine della rampa della tangenziale, è uscito dalla carreggiata senza controllo, andando a sbattere prima contro il guardrail e successivamente sul marciapiede. Lo schianto è stato molto violento, sfiorata la strage.

Una donna che presumibilmente era presente in quel momento a bordo dell'autobus è stata scaraventata all'esterno del mezzo rimanendo ferita insieme al conducente. Le condizioni della donna portata al pronto soccorso in codice rosso destano preoccupazioni, mentre l'autista che è rimasto cosciente risponde alle sollecitazioni dei medici ma non ricorda cosa è accaduto. Entrambi sono stati trasportati d'urgenza in ospedale. Sul posto la polizia locale, i carabinieri e diverse ambulanze del 118.

La rampa in discesa da Corso Malta è momentaneamente chiusa alla viabilità.

"Come USB - afferma Adolfo Vallini dell'Esecutivo Provinciale di Napoli - esprimiamo solidarietà e vicinanza al collega ed alle persone rimaste coinvolte in questi grave incidente stradale, su cui non si conoscono ancora bene le cause".