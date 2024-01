Bus fuori strada a Napoli: sempre gravi le condizioni della 74enne ferita La donna, ricoverata all'ospedale Cardarelli, non ha ancora ripreso conoscenza

Sono stazionarie le condizioni della 74enne ricoverata in prognosi riservata dopo essere rimasta coinvolta nello schianto di un autobus di linea ieri sera a Napoli.

La donna, ricoverata all'ospedale Cardarelli, non ha ancora ripreso conoscenza e rimane sotto osservazione: la prognosi resta riservata. Ha riportato vari traumi contusivi, il più importante dei quali al cranio. L'anziana - stando a una prima ricostruzione - era sul bus, dal quale sarebbe stata sbalzata fuori con lo schianto. Traumi multipli sono stati riportati anche dall'autista del mezzo che però non ha mai perso conoscenza: le sue condizioni non preoccupano.

Proseguono intanto le indagini condotte dalla Polizia Locale: l'autista del bus della linea 130 - un conducente di comprovata esperienza - è stato ascoltato dagli agenti e sottoposto alle prove alcolemiche e tossicologiche. Un atto dovuto - si precisa - in presenza di feriti in prognosi riservata. Tutti gli atti, una volta raccolti, saranno inviati alla procura. Sul posto del sinistro - in prossimità di Corso Malta - sono intervenute due pattuglie della Polizia Locale, coordinate dalla centrale operativa, che hanno faticato non poco a raccogliere le testimonianze di chi potrebbe aver visto riscontrando scarsa collaborazione da parte di automobilisti e viandanti. Notevole anche l'impegno per snellire l'ingorgo che inevitabilmente si è creato - in un'arteria già molto trafficata - anche a causa dei curiosi che si fermavano