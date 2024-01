Infermiera picchiata a sangue, Muscarà: "E' il fallimento della politica" "Servono soluzioni immediate per evitare i continui atti di violenza"

"È diventata ormai insostenibile la situazione di rischio continuo a cui vengono sottoposti gli operatori sanitari di tutti i profili, impegnati a prestare servizio in determinati contesti, i quali subiscono continui atti di violenza gratuita - dichiara il consigliere Maria Muscarà del Gruppo Misto."

Quello che è successo ad un’infermiera del presidio ospedaliero San Leonardo di Castellammare non sarà né il primo né l’ultimo caso.

"Con il NurSind abbiamo sollecitato più volte gli organi regionali a ricercare soluzioni immediate per evitare i continui atti di violenza, abbiamo chiesto una pianificazione ed organizzazione dei servizi di emergenza/urgenza, abbiamo sottolineato più volte del sovraffollamento dei pronto soccorso, la mancata attuazione delle linee guida dettate dal ministero della salute.

Per non parlare di diffide ed esposti in procura, conferenze stampa. A febbraio 2023, nonostante l’assenza di De Luca e dei dirigenti, ho richiesto un’audizione in commissione sanità nella quale intervennero le sigle dei primi attori che vivono la sanità quotidianamente: la rete ospedaliera è un vero e proprio disastro, con l’assenza in regione di circa 1500 posti letto rispetto agli atti aziendali. Ed ora? Arriveranno atti concreti oppure sarà l’ennesimo fallimento della classe politica?” - conclude il consigliere Muscarà.