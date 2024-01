Blitz di Luca Abete nel Napoletano: scoperta un'altra pratica fuorilegge Abete è tornato a occuparsi di chi fa scorta di gas domestico presso i distributori per le auto

L'inviato di Striscia la Notizia, Luca Abete ha sollevato un'altra grave questione con un servizio in provincia di Napoli. Abete è tornato a occuparsi di chi fa scorta di gas domestico presso i distributori per le auto. "Una pratica illegale e pericolosa", ha sottolineato Abete che ha scoperto un nuovo sistema per aggirare le norme.

Per rivedere il servizio clicca qui https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/pistole-di-gpl-arma-per-vendere-bombole-di-gas-fuorilegge/