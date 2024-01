Napoli: a fuoco garage dove si ripara per la notte, muore clochard 66enne L'uomo rimasto asfissiato dal fumo, si era rifugiato in uno stanzino de parcheggio

Tragedia a Napoli dove un uomo, italiano senza fissa dimora di 66 anni, è morto nella notte per asfissia a seguito di un incendio che si è sviluppato in un garage in piazza Carità dove si riparava per la notte.

La Polizia, intervenuta sul posto poco dopo le 4 di questa mattina, ha trovato, dopo lo spegnimento delle fiamme da parte dei Vigili del Fuoco, il corpo senza vita dell'uomo all'interno di uno stanzino del parcheggio dove era solito ripararsi la notte per proteggersi dal freddo.

Sul corpo dell'uomo nessun segno di violenza, il decesso sarebbe stato provocato dal fumo che lo avrebbe asfissiato. Secondo quanto hanno riferito i Vigili del fuoco alla Polizia, il rogo si sarebbe propagato da alcune casse automatiche presenti all'ingresso del parcheggio ma la natura dell'incendio è ancora in fase di accertamento.