Maltempo: traffico rallentato sulla domitiana causa allagamenti Anas: "Massima attenzione tra lago Patria e Varcaturo!

Lungo la strada statale 7 Quater “Domitiana” il traffico è rallentato, in particolare in direzione sud, tra gli svincoli di Varcaturo (km 47,000) e Lago Patria (km 44,000), fino all’innesto con l’Asse Mediano (SS162NC), per allagamenti registratisi a seguito delle violenti e cospicue precipitazioni che hanno interessato la zona già a partire dalla serata di ieri.

Anche in considerazione della strategicità dell’arteria viaria per la circolazione dell’intera area, sono stati attivati opportuni presidi del personale di Anas e della impresa che si occupa del pronto intervento, nei punti di maggiore criticità, anche nei pressi di Licola (km 49,000), allo scopo di non interrompere totalmente la viabilità.

Allo stato attuale permane la presenza di personale su strada, anche per regolamentare la circolazione con chiusure temporanee delle corsie di marcia.