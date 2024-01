Evade dai domiciliari: 43enne rumeno arrestato dalla polizia Era già sottoposto ai domiciliari per reati in materia di droga

Gli agenti del commissariato Vicaria Mercato, nel transitare in via Carriera Grande hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha accelerato il passo per eludere il controllo.

I poliziotti, dopo averlo prontamente raggiunto e controllato, hanno accertato la ragione del tentativo di fuga essendo l’uomo, 43enne rumeno, sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti. Alla fine è stato tratto in arresto per il reato di evasione.