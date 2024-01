Napoli, preso il ladro seriale dei supermercati: agiva sempre a volto coperto Ad incastrarlo le immagini dei sistemi di videosorveglianza

I carabinieri della stazione di Napoli Stella e personale della sezione investigativa del commissariato “Montecalvario” hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Napoli, su richiesta della locale procura della repubblica, nei confronti di un uomo napoletano di 54 anni gravato da numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, ritenuto gravemente indiziato per una serie di furti ai danni di avventori o dipendenti di esercizi commerciali, con l’aggravante di aver agito col volto travisato .

Le indagini svolte, in perfetta sinergia tra diverse forze di polizia, tramite la analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza ed il raffronto con la fotosegnaletica dell’indagato, hanno consentito di acquisire un grave quadro indiziario in relazione ad una pluralità di episodi commessi in un arco temporale di diversi mesi, con il medesimo modus operandi .

Il provvedimento restrittivo eseguito è una misura cautelare, disposto in sede di indagini preliminari, avverso il quale sono ammessi mezzi d’impugnazione, e il destinatario dello stesso è persona sottoposta ad indagini e, come tale, presunto innocente fino a sentenza definitiva.