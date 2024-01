Sporcizia e strumenti arrugginiti: sequestrato stabilimento di olio fuorilegge L'operazione dei carabinieri del Nas anche in provincia di Napoli: scoperte gravi irregolarità

Operazione dei carabinieri del Nas in 1250 aziende olearie in tutta Italia, 256 le imprese irregolari e 26 denunce.

In Campania sequestrati 60 litri di olio extravergine di oliva privo di documentazione idonea a garantirne la tracciabilità alimentare, rinvenuto nel corso di un controllo eseguito presso un frantoio/oleificio della provincia di Napoli. Emesse prescrizioni nei confronti del titolare della struttura per carenze igienico-sanitarie e strutturali rilevate e contestate sanzioni per complessivi 2.500 euro.

Un'ulteriore attività ispettiva eseguita presso uno stabilimento di imbottigliamento e confezionamento di olio alimentare, ha portato all'immediata chiusura dell'attività risultata priva dei requisiti igienico sanitari e strutturali, esercitata in ambienti spochi e con attrezzature arrugginite. Il valore della struttura sottoposta a vincolo è stimata in 2 milioni di euro.