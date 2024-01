Napoli, sorpreso con la droga: la polizia arresta un 34enne Intervento dei falchi della squadra mobile

I falchi della squadra mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in piazza Bellini, hanno notato un soggetto appiedato che, alla loro vista, ha cambiato direzione di marcia dirigendosi verso via Costantinopoli per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di due involucri contenenti 34 grammi circa di marijuana; per tali motivi, il predetto, un 34enne gambiano, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti specifici di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.