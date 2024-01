Sorpreso con la droga in centro a Napoli: manette per un 27enne della Guinea I poliziotti lo hanno sorpreso mentre cedeva la sostanza stupefacente

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, hanno notato in piazza Capuana un uomo che ha ceduto qualcosa, in cambio di denaro, ad una persona che ha tentato di allontanarsi velocemente.

I poliziotti insospettiti sono prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso ed il prevenuto, accortosi della loro presenza, ha tentato invano di darsi alla fuga ma, con non poche difficoltà, è stato bloccato e trovato in possesso di 5 involucri di cocaina del peso di circa un grammo; l’acquirente, invece, è stato bloccato poco distante e trovato in possesso della dose appena acquistata.

Per tali motivi, un 27enne della Guinea, con precedenti, è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, mentre l’acquirente sanzionato con l'accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.