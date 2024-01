Violenza di gruppo in b&b su ragazza trans a Napoli, arrestato un 28enne Arcigay Napoli denuncia: "E' terribile quanto accaduto, aggressori tutti di giovane età"

Sono due ragazze transgender, in vacanza a Napoli le vittime della rapina avvenuta in un b&b dei Quartieri Spagnoli, nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 gennaio, durante la quale una delle due sarebbe anche stata stuprata. Lo riferisce Antinoo Arcigay Napoli esprimendo "sgomento e grande preoccupazione" per l'avvenuto.

Indagano gli agenti del commissariato San Ferdinando e la Procura (IV sezione, "fasce deboli", coordinata dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone). Secondo quanto si è appreso, uno degli aggressori è già stato arrestato e altri quattro identificati. L'arrestato è un 28enne napoletano accusato di violenza sessuale di gruppo, rapina e danneggiamento.

Secondo la ricostruzione dell'associazione, contattata dalle vittime, le due avrebbero "trascorso la serata in un bar con alcuni ragazzi, presumibilmente da poco conosciuti". E avrebbero fissato un appuntamento successivo al quale i ragazzi si sarebbero presentati in cinque, rapinando le ragazze e stuprando una delle due. "Fortunatamente - prosegue la nota -, grazie al coraggio delle ragazze e alla tempestività e alla solerzia delle forze dell'ordine, il branco sarebbe stato rapidamente individuato. Successivamente, le due ragazze, sarebbero giunte in ospedale per essere soccorse e avrebbero contattato Daniela Lourdes Falanga, responsabile per le politiche trans di Antinoo Arcigay Napoli".

A proposito di questa vicenda, "che aprirebbe scenari estremamente allarmanti rispetto alla sicurezza delle persone LGBTQIA+ e che in generale pone questioni importanti anche nella gestione dei grandi flussi turistici ", Falanga dichiara: ''Ieri pomeriggio sono stata contattata da una giovanissima ragazza trans in preda ad una forte agitazione. Mi racconta di lei e dell'amica che sarebbe stata stuprata, dei documenti rubati e delle violenze verbali e fisiche che avrebbero ricevuto. Mi sono precipitata al Cardarelli dove una delle ragazze, accompagnata da due agenti della polizia, si trovava per accertamenti e in seguito al Cotugno per la comune profilassi in caso di stupro. Ho potuto abbracciare le due ragazze e ascoltare quanto sarebbe accaduto. Quello che mi hanno riferito è terribile ed è terribile che i protagonisti della vicenda sarebbero tutti di giovane età. Stiamo seguendo il caso con grande attenzione e non lasceremo sole le due ragazze''.

Arcigay Napoli: non lasceremo sole le due ragazze

"Siamo in un momento storico delicato - prosegue Falanga - in cui bisogna stringersi intorno a qualsiasi evento violento e denunciarlo. Un abuso di questo tipo lascia cicatrici incancellabili. Bisogna lottare contro questo atteggiamento di prevaricazione, di potere assoluto, che ancora devasta le vite delle donne trans, persino le più piccole, e bisogna lottare contro chi sminuisce la gravità dei fatti nel momento in cui apprende che si tratta di persone trans". "Per fortuna - continua la responsabile per le politiche trans di Antinoo Arcigay Napoli - al Cardarelli e al Cotugno, le due ragazze sono state egregiamente prese in carico, insieme a chi, tra gli agenti della polizia, se ne stava occupando. È assolutamente necessario, nell'interesse collettivo e soprattutto nell'interesse di chi è vittima di abusi e violenze, cambiare la spregevole condizione culturale in cui vessano alcune persone e denunciare sempre, su tutti i fronti, vicende di questo genere"