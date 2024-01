Scacco alla movida tra Bagnoli e Posillipo: identificati 22 minorenni Sei persone denunciate

Questa notte i carabinieri di Bagnoli hanno setacciato le zone della movida partenopea tra Bagnoli e Posillipo. 67 le persone identificate tra cui 22 minorenni.

In tutto sono 6 le persone che sono state denunciate e tra questi c’è anche un 16enne. Il ragazzo è stato fermato a Mergellina e trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo complessivamente 21 centimetri. Nelle tasche del ragazzino anche 7 grammi di hashish e 1 dose di marijuana.

Non sono mancati i controlli per contrastare il fenomeno del parcheggiatore abusivo: 4 i denunciati.

Controlli sulla movida giovanile. I militari di Bagnoli hanno sorpreso e segnalato alla prefettura 8 ragazzi trovati con modiche quantità di droga. Massima attenzione anche al rispetto del codice della strada con un uomo denunciato per guida senza patente perché revocata e 12mila euro di sanzioni totali contestate.