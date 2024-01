Bimba muore folgorata, tragedia al campo rom: assalto dei parenti in ospedale Pomeriggio ad alta tensione al pronto soccorso del San Giuliano a Giugliano in Campania

Una bimba di soli 7 anni è morta folgorata nel campo rom. La tragedia è avvenuta a Giugliano in Campania. Una pomeriggio convulso culminato l'aggressione ai sanitari in ospedale e il danneggiamento di un'auto della polizia

A denunciarlo il deputato dell'alleanza verdi sinistra, Francesco Emilio Borrelli: "La bimba folgorata sarebbe arrivata già morta all'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, dal vicino campo Rom che sorge in località Ponte Riccio. Presa in carico dai sanitari, sarebbe stata anche intubata per tentare di rianimarla ma ogni soccorso di è rivelato inutile.

''Da anni - afferma Borrelli - chiediamo di salvare i bambini costretti a vivere nel degrado dei campi Rom, dove niente è garantito ai minori in termini di sicurezza, igiene e formazione. La piccola morta folgorata è la testimonianza di quali gravi rischi i bambini corrano in certi contesti. Il campo di Giugliano è solo uno dei tanti che insistono nell'area a Nord di Napoli, popolati spesso da persone violente il cui stile di vita è molto volte oltre la legge."

Solidarietà è stata espressa ai sanitari del pronto soccorso e alle forze dell'ordine, rimasti vittime dell'ennesima aggressione.