Controlli nei cantieri edili: denunciate 4 persone nel napoletano Controlli dei carabinieri

I carabinieri insieme ai militari del Nil di Napoli hanno controllato un cantiere edile. Denunciati il titolare della ditta edile esecutrice, l’ amministratore unico della società di consulenza, il coordinatore della sicurezza in fase esecutiva e un operaio irregolare sul territorio italiano.

I carabinieri hanno accertato diverse violazioni come la mancata visita medica dei lavoratori, l’omessa formazione dei lavoratori, il pericolo di caduta dall’alto, l’ omessa verifica delle condizioni di sicurezza della società appaltatrice. Trovati inoltre 4 lavoratori in nero sui 7 presenti. Sanzioni per un totale di 55.657 euro. L’attività imprenditoriale è stata sospesa.