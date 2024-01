Napoli, Vasto: la polizia arresta un 43enne per evasione Interventi degli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia

Gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, nel transitare in via Foggia hanno controllato un uomo a bordo di un’auto trovandolo in possesso di 2 bustine di mariujana del peso di 1,9 grammi ed una di cocaina del peso complessivo di 1,4 grammi.

Inoltre, dagli accertamenti di seguito esperiti, i poliziotti hanno accertato che lo stesso, identificato per un 43enne napoletano, era sottoposto alla detenzione domiciliare per reati contro il patrimonio.

Pertanto, l'uomo è stato tratto in arresto per evasione e sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.