Napoli, controlli a Mergellina, Piazza Garibaldi e Vasto: ecco i risultati Operazione in sinergia tra le varie forze di polizia

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, i militari dell’arma dei carabinieri, i finanzieri della guardia di finanza, con il supporto di personale della polizia metropolitana e dell’Asl Napoli 1 centro e con la collaborazione del reparto prevenzione crimine Campania e degli agenti del compartimento polizia Fferroviaria, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a piazza Garibaldi, corso Novara, via Milano e via Torino.

Nel corso dell’attività sono state identificate 220 persone, di cui tre sanzionate amministrativamente per possesso di sostanza stupefacente per uso personale, controllati 62 veicoli, contestate 9 violazioni al Codice della Strada e controllate 8 attività commerciali, elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di 4.720 euro.

Infine, gli operatori hanno denunciato un cittadino, di nazionalità marocchina, per inottemperanza all’ordine di allontanamento dal territorio dello Stato ed un altro, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Controlli a Mergellina

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, con l’ausilio di personale della polizia locale, hanno effettuato controlli nella zona movida degli “chalet” di Mergellina e in largo Sermoneta.

Nel corso dell’attività sono state identificate 308 persone, di cui 51 con precedenti di polizia, controllati 101 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo, e contestate 5 violazioni del codice della strada.