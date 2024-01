Operazione interforze a Caivano: il primo bilancio della polizia metropolitana In campo 25 agenti. Ecco i numeri

Caivano, operazione Alto Impatto. Il primo bilancio della Polizia Metropolitana di Napoli

In corso dalle prime luci dell’alba di questa mattina l’operazione interforze coadiuvata dalla polizia metropolitana di Napoli e dai vigili del fuoco e controllata dall’alto da un elicottero del reparto volo della polizia nel Parco Verde di Caivano e nelle zone circostanti.

Questo un primo bilancio della polizia metropolitana di Napoli, guidata dalla comandante Lucia Rea: 73 autoveicoli e 18 motoveicoli controllati, 106 persone identificate.

In campo 25 agenti della Polizia Metropolitana che hanno contestato anche 44 violazioni al Codice della Strada: 9 sospensioni di veicoli dalla circolazione, 16 sequestri di veicoli per mancanza di copertura assicurativa, sorpresi a circolare 4 veicoli già sequestrati per mancanza di copertura assicurativa che quindi sono stati immessi nella depositeria del Custode acquirente per essere alienati. Gli agenti hanno sorpreso 6 persone alla guida senza patente, sottoposto a fermo amministrativo un veicolo per 3 mesi e ritirato 8 patenti.

L’operazione, che vede coinvolti i reparti specializzati di varie forze dell’ordine, è ancora in corso e proseguirà nel pomeriggio.