Spaccia mentre è ristretto ai domiciliari: 47enne arrestato dai carabinieri Lo hanno trovato con dosi di cocaina, hashish e materiale vario per il taglio

I carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 47enne del posto. Nell’abitazione dove era già sottoposto ai domiciliari per reati dello stesso tenore, i militari hanno trovato 9 dosi di cocaina, 2 di hashish e materiale vario per il taglio, il confezionamento e la pesatura dello stupefacente. In casa anche 190 euro in contante ritenuto provento illecito e un libro contabile dove erano riportati dettagli sugli ultimi affari conclusi. L'uomo è ora ristretto in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida.