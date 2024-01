Portici, droga e contasoldi: arrestato dai carabinieri Le manette sono scattate ai polsi di un 54enne

In casa un apparecchio per contare automaticamente il denaro, come quelli installati in banca. Sarebbe servito ad un 54enne di San Giorgio a Cremano, arrestato dai carabinieri della stazione di Portici per spaccio di droga. Lo hanno sorpreso in via San Cristoforo mentre cedeva ad un 56enne una piastra di hashish da 100 grammi e 2 dosi di cocaina in cambio di 300 euro.

Poi hanno perquisito la sua abitazione nel comune di Ercolano e hanno sequestrato altri 900 grammi della stessa sostanza, suddivisi in 9 panetti. E ancora materiale per il confezionamento e una macchina conta-soldi. Giglio è ora in carcere, in attesa di giudizio. Per il cliente una segnalazione alla Prefettura.