Borgo Sant’Antonio Abate, sorpresi con la droga: arrestate due persone Lotta al cinsumo e spaccio di sostanze stupefacenti

Gli agenti della squadra mobile, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Cesare Rossaroll, hanno notato uno scooter con a bordo due uomini avvicinarsi ad un’auto in sosta con a bordo un uomo il quale ha ricevuto, dal passeggero dello scooter, qualcosa in cambio di denaro.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, hanno bloccato le tre persone trovando il conducente dell’auto in possesso di un involucro di cocaina del peso di 0.45 grammi circa, mentre i due uomini a bordo dello scooter sono stati trovati in possesso di 3 involucri di marijuana del peso di 4.5 grammi circa e di 925 euro, chiaro provento dell’attività delittuosa.

Pertanto, un 33enne e un 38enne, entrambi napoletani con precedenti di polizia anche specifici, sono stati tratti in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti; ancora, il 38enne è stato altresì denunciato per guida senza patente e il conducente dell’auto è stato sanzionato amministrativamente per possesso di sostanza stupefacente per uso personale.