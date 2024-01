Portici, tenta rapina ma il cliente urla: carabinieri arrestano un uomo Le manette sono scattate ai polsi di un 67enne

A Portici i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per tentata rapina aggravata un 67enne del quartiere San Carlo Arena già noto alle forze dell’ordine.

I militari, allertati dal 112, sono intervenuti a via San Cristoforo e hanno ricostruito la vicenda. L’uomo, poco prima, era entrato nel supermercato Pellicano e aveva minacciato l’addetto alla cassa armato di pistola. Un cliente è intervenuto urlando nei confronti del 67enne che è fuggito a bordo del proprio scooter. Nella fuga il centauro è finito contro un’auto in sosta per poi cadere a terra. I carabinieri hanno bloccato l’uomo e lo hanno arrestato. Lo scooter era sottoposto a sequestro amministrativo.

L’arma utilizzata, una pistola revolver “Bruni” a salve con 5 colpi è stata sequestrata. Indagini in corso da parte dei carabinieri per verificare se l’uomo sia autore di altre 2 rapine avvenute nei giorni scorsi a Portici e a San Giorgio a Cremano.