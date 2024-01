Sorpreso con la droga: la polizia arresta un 44enne Detenzione illecita di sostanze stupefacenti

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso Ppubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Foria hanno notato un soggetto che, in cambio di una banconota, stava per consegnare qualcosa ad una persona a bordo di un motoveicolo.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato l’indagato che è stato trovato in possesso di due involucri di cocaina del peso di circa 3,4 grammi.

Pertanto, un 44enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Controlli anche a Torre del Greco.

Gli agenti del commissariato di Torre del Greco, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Torre del Greco.

Nel corso dell’attività sono state identificate 68 persone, controllati 37 veicoli e contestate 3 violazioni del codice della strada.