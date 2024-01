Giugliano in Campania: carabinieri arrestano pusher 19enne Deve rispondere di detenzione di droga e sapaccio

I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 19enne di Mugnano già noto alle forze dell’ordine.

E’ successo in corso Campano. Il giovane era in piedi, fermo davanti ad un cancello. Davanti a lui un’auto e a bordo due persone.

All’arrivo dei militari, il conducente ha provato ad allontanarsi ma la manovra della pattuglia gliel’ha impedito.

Stesso discorso per il 19enne. Nelle sue tasche 14 dosi di cocaina, nelle disponibilità dei due, segnalati alla prefettura, una stecchetta di hashish. Il giovane è finito in manette ed è in attesa di giudizio.