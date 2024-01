Laboratorio artigianale per produrre proiettili: l'inquietante scoperta Il fiuto di un cane del nucleo cinofili di Sarno

Un piccolo laboratorio per confezionare proiettili. Questo è quello che hanno trovato i carabinieri della stazione di Pimonte nel corso di una perquisizione in un'abitazione.

Ogive bossoli, inneschi e pezzi di armi da fuoco. C’era di tutto. Torni, trapani a colonna, flessibili e ciò che serve per mozzare le canne e punzonare le matricole.

Ci sono volute ore per catalogare l’intero campionario.

Nel bilancio una pistola artigianale funzionante, 33 caricatori, 2 cartucce per fucile, 10 proiettili di vario calibro, oltre mezzo chilo di polveri da sparo.

Non solo armi, anche droga. In casa i militari, supportati dai colleghi del reggimento Campania e dal fiuto di un cane del nucleo cinofili di Sarno, hanno trovato quasi 400 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento. Il 57enne già noto alle forze dell’ordine, è stato portato in carcere in attesa di giudizio.