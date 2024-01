Raid contro i bus a Napoli, Borrelli: "Solidarietà all'azienda e ai lavoratori" Esplosi colpi ad aria compressa in vari punti della città

Nessun ferito tra gli autisti e i passeggeri dei bus dell'Azienda napoletana mobilità che sono stati oggetto di raid vandalici la notte scorsa.

I fatti come si ricorderà si sono verificati in diversi punti della città: zona di Poggioreale, in via Domenico Fontana al Vomero, piazza Sannazaro a Mergellina, in via Galileo Ferraris e via Brin. Secondo quanto riferiscono i rappresentati sindacali dell'Usb Campania, Adolfo Vallini e Marco Sansone, "i raid sono stati compiuti da giovani a bordo di un'auto scura da cui sono stati esplosi probabilmente colpi ad aria compressa che hanno mandato in frantumi i vetri dei mezzi di trasporto fortunatamente senza procurare ferite a quanti erano a bordo".

"Esprimiamo solidarietà all'azienda, ai lavoratori e ai passeggeri - dichiara il deputato dell'Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli - vittime di un gruppo organizzato para criminale che vuole solo il male della città.

Atti auto distruttivi che producono solo danni e potenzialmente vittime innocenti. Giovani con una cultura para criminale che si impegnano a devastare beni pubblici con il rischio di fare male a qualcuno. Giovani ovviamente cresciuti in contesti familiari devastati che permettono loro di mettere in campo tali azioni in orari notturni. Un disastro sotto tutti i punti di vista. Già il trasporto pubblico è in condizioni difficili, sapere che ci sono dei teppisti violenti che devastano i bus probabilmente per divertimento fa cadere le braccia."