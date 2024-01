Sant’Antimo, carabinieri controllano locale notturno: due denunce Contestate violazioni per un totale di 20mila euro

Questa notte a Sant’Antimo i carabinieri della locale tenenza insieme ai militari del Nil di Napoli hanno controllato nell’ambito di un servizio finalizzato a prevenire e reprimere il fenomeno del lavoro sommerso – un locale e la sua “security”.

Durante le operazioni i carabinieri hanno trovato, per quanto riguarda il locale di intrattenimento, 38 lavoratori e di questi 2 erano in “nero”. Contestate violazioni per un totale di 20mila euro. Per l’amministratore unico della società anche una denuncia.

Analoga sorte per l’amministratore della società impegnato nell’attività di portierato. Sui 3 lavoratori trovati, 1 non era mai stato assunto. Sanzioni per 19mila euro.