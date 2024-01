Penisola Sorrentina: controlli della polizia a Sant’Agnello Ecco il bilancio dell'attività

Gli agenti del commissariato di Sorrento, in collaborazione con il personale del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Sant’Agnello.

Nel corso dell’attività sono state identificate 280 persone, di cui 43 con precedenti di polizia e controllati 105 veicoli, contestate 13 violazioni del codice della strada per mancata esibizione dei documenti di circolazione, per mancata copertura assicurativa e mancata revisione periodica; infine, sono stati controllati 3 esercizi commerciali e contestate 3 violazioni per mancata esposizione delle licenze amministrative.