Incidente in tangenziale, grave giovane infermiera: "Forza Tonia" Giovane sanitaria lotta per la vita , la solidarietà dei colleghi

Incidente in tangenziale, grave giovane infermiera. Momenti di apprensione a Napoli per la giovane Tonia Sarno. L'infermiera del 118 è rimasta coinvolta in un grave incidente automobilistico sulla tangenziale di Napoli ieri mattina.

La giovane è attualmente ricoverata in gravi condizioni presso l'ospedale Cardarelli.

L'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate" ha condiviso questa notizia sulla propria pagina Facebook:

"La nostra collega infermiera 118 Tonia Sarno e' stata coinvolta in un grave incidente automobilistico sulla tangenziale di Napoli, adesso lotta nella rianimazione del Cardarelli.....siamo sicuri che si riprenderà alla grande!Forza Tonia".