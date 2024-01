Arrestato a Milano spacciatore con panetti marchiati 'Forza Napoli' Durante un controllo stradale della Polizia di Stato

Un 26enne di origine marocchina è stato arrestato dalla Polizia di Stato, a Milano, perché scoperto con in auto un chilo di hashish in panetti. Tutti con la curiosa marchiatura 'Forza Napoli'. E' accaduto ieri sera quando in piazza Sire Raul una pattuglia in borghese del commissariato Villa San Giovanni ha deciso di fermare la vettura, una Peugeot 308. L'uomo, visibilmente innervosito, nascondeva la droga sotto la plastica della leva del cambio e sotto il tappetino del bagagliaio. L'uomo, che ha precedenti specifici, è stato portato nel carcere di San Vittore.