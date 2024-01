Napoli, un altro pedone travolto. Smart investe una donna in via Foria: è grave E' il quinto episodio dall'inizio dell'anno in città

Un altro grave investimento a Napoli, una donna gravemente ferita e trasportata in codice rosso in ospedale. È il quinto caso dall’inizio dell’anno. Il nuovo episodio è avvenuto ieri in via Foria. La vittima è una donna di 67 anni, centrata all’altezza di via Duomo da una Smart guidata da un settantenne napoletano.

Prima è stata trasportata al Vecchio Pellegrini poi è stata trasferita all’Ospedale del Mare di Ponticelli in prognosi riservata. Sbalzata per diversi metri dopo l’impatto, le sue condizioni sono apparse subito gravi. L’auto ha il parabrezza danneggiato. Le indagini sull’incidente sono condotte dal reparto Infortunistica stradale della polizia municipale. Ancora da chiarire le dinamiche. Da valutare, inoltre, la velocità del veicolo e se la donna stesse attraversando sulle strisce pedonali. Soltanto venti giorni fa l'incidente che è costato la vita a un 72enne a corso Umberto e a meno di sette giorni dall’episodio di corso Garibaldi con uno studente di 21 anni finito in coma. In entrambi i casi, i due pedoni attraversavano sulle strisce.

Il Comune sta studiando misure correttive per la sicurezza stradale e per ridurre gli incidenti mortali in città. L'assessore alla mobilità Edoardo Cosenza ha annunciato ieri in aula che farà rimuovere la barriera new jersey che divide Corso Umberto da più di un decennio. Si valuta l’introduzione in alcune arterie del limite di 30 all’ora. Secondo i report della polizia municipale guidata dal comandante Ciro Esposito, la velocità è la prima causa di incidenti. Al vaglio anche dossi e altri correttivi nelle 25 strade più a rischio, tra cui figurano corso Garibaldi, corso Umberto e via Foria, ciascuna con più di 50 incidenti nel 2023.