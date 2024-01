Napoli, allontanato perché ubriaco si fionda con l'auto nel locale E' accaduto in via Crispi Litiga con un buttafuori e per vendetta si scaglia contro di lui

Gli impediscono di entrare nel locale di via Crispi, un cliente respinto dal servizio di sicurezza decide di mettersi al volante della propria Audi schiantandosi ad alta velocità contro l'ingresso. Pesante il bilancio della serata: uno dei buttafuori è stato travolto e ha riportato la frattura della gamba destra. Sottoposto a un delicato intervento chirurgico si trova ricoverato al cardarelli. La Polizia ha rintracciato l'uomo a Fuorigrotta.

Siamo all’ingresso del noto locale Ambasciatori. Luogo di ritrovo di tantissimi giovani del quartiere Chiaia e non solo. "Come da immagini diffuse sul web, l’auto si è scagliata a forte velocità - spiegano il deputato Francesco Emilio Borrelli e il consigliere di Europa Verde della I Municipalità Lorenzo Pascucci- contro l’ingresso del locale ed ha investito in pieno il buttafuori che è stato scaraventato nell’atrio dell’ingresso. La movida dei criminali va fermata. L’uomo è attualmente ricoverato all’ospedale Cardarelli per una ferita alla gamba.

Il responsabile di questo folle gesto criminale, fuggito subito dopo aver commesso il fatto, è stato individuato dalla Polizia. Via Crispi è terra di nessuno, soprattutto nei week end. Traffico in tilt, auto sui marciapiedi ed anarchia totale fanno da cornice alle serate che si organizzano nei locali di questa strada del quartiere Chiaia. Urgono controlli ed interventi dei carri attrezzi per rendere libera la strada e percorribili i marciapiedi che per di più subiscono grossi danni dal peso delle auto in sosta e difatti versano in condizioni pietose”.