L’autobus per la gita scolastica è senza revisione: bloccato dalla polizia Interrvento degli agenti della sottosezione polizia stradale di Fuorigrotta

Gli agenti della sottosezione polizia stradale di Fuorigrotta, hanno controllato, sulla tangenziale di Napoli, un pullman noleggiato da un istituto comprensivo di Itri utilizzato per una gita scolastica.

I poliziotti, durante il controllo, hanno accertato che il mezzo era sprovvisto della revisione periodica; per tali motivi, il conducente dell’autobus, che avrebbe dovuto accompagnare la scolaresca al teatro San Carlo di Napoli, è stato sanzionato per l’omessa revisione, scaduta di validità ad ottobre dello scorso anno, ed il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo, la scolaresca ed i professori, invece, sono stati costretti ad interrompere momentaneamente il viaggio attendendo, all’interno di un’area di servizio, un altro autobus della stessa ditta per il raggiungimento della meta prefissata.