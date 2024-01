Libri antichi tra muffe e insetti, sequestrata la biblioteca di Capri L'operazione dei carabinieri: i preziosi volumi tenuti in condizioni di assoluto degrado

La storica biblioteca di Capri è stata sequestrata dai carabinieri della Tutela patrimonio culturale. L’indagine, partita due anni fa, ha evidenziato lo stato di degrado e abbandono in cui versavano gli antichi libri custoditi nella struttura.

La biblioteca dell’isola azzurra conta su circa duemila volumi, la maggior parte dei quali antichi e databili tra il 16esimo e il 19esimo secolo. Alcuni giudicati anche rari e di inestimabile valore.

I militari hanno però ravvisato come i libri fossero conservati in condizioni critiche, tra muffe, insetti e calcinacci. Non solo: ravvisata anche la mancanza di catalogazione e cartellinatura per rintracciarli in caso di mancata restituzione. Una situazione di degrado e abbandono sulla quale la Procura di Napoli è al lavoro per individuare eventuali responsabilità.