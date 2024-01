Gazebo dato alle fiamme al Vomero: individuato il responsabile Alla base un litigio tra il proprietario e un ex dipendente della pizzeria

La Polizia di Stato ha individuato e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria una persona ritenuta responsabile dell'incendio del gazebo della pizzeria '@social pizza' di via Scarlatti, nel quartiere Vomero a Napoli. Secondo quanto emerso dalle rapide indagini degli investigatori il movente non è riconducibile a dinamiche criminali o di rivalità tra commercianti della zona, quanto a un litigio con un ex dipendente. Ma resta la sostanza di un'emergenza sicurezza su cui chiediamo ancora una volta attenzione e risposte, in questo come in altri quartieri della nostra città». Così in una nota congiunta Gennaro Acampora e Mariagrazia Vitelli, consiglieri comunali di Napoli per il Partito Democratico.