20 anni, si siede sui binari, il treno lo uccide: "Perché l'hai fatto?" La tragedia tra le stazioni di Torre del Greco e Sant’Antonio

Aveva solo 20 anni il giovane che si è seduto sui binari ed è morto travolto dal treno tra le stazioni di Torre del Greco e Sant’Antonio. La tragedia ieri sera. Il presidente dell'Ente Autonomo Volturno Umberto De Gregorio in una nota conferma che "il ragazzo si era seduto al centro del binario tra le due rotaie, subito dopo la curva. Non c’è stato il tempo per fermare il treno".

"Quanta disperazione c’è in giro - aggiunge De Gregorio - e quanta impotenza ad ascoltare e a raccoglierla. Un abbraccio al macchinista ed al capotreno che hanno vissuto questa terribile esperienza. Un abbraccio alla famiglia del povero ragazzo e misericordia per lui. Ieri mattina un altro tentativo di suicidio di un altro ragazzo, vicino al rione Trieste, è stato sventato - ma non sempre si riesce", conclude il presidente Eav.