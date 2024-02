Quartieri Spagnoli: polizia alla ricerca di armi e droga Controlli, denunce e sequestri

Gli agenti del commissariato Montecalvario hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio ai Quartieri Spagnoli e in via Toledo. Nel corso dell’attività gli operatori hanno identificato 24 persone di cui 2 denunciate persone per inosservanza degli obblighi del Dacur (divieto di accesso alle aree urbane) e 3 sanzionate amministrativamente per possesso di sostanza stupefacente per uso personale. Ancora, gli operatori, in vico Mattonelle, hanno rinvenuto in un pianerottolo condominiale, una pistola Franchi calibro 7.65 con 8 cartucce, risultata essere provento di furto.