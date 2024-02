Volla: sequestrata un’auto rinazionalizzata rubata nel 2022 Denunciato il possessore, la vettura sarà restituita al legittimo proprietario

Nel corso di un’attività di controllo svolta nel territorio del comune di Volla, i funzionari e gli agenti della Polizia Metropolitana di Napoli hanno effettuato verifiche su una Smart For Four, all’apparenza dotata di documentazione regolare. A seguito di maggiori accertamenti effettuati dal personale della Polizia della Città Metropolitana sulla base di una specifica competenza, veniva acclarato che l’auto era stata rubata a Napoli nel 2022, successivamente immatricolata in Polonia e poi riportata in Italia dove era stata rinazionalizzata con nuove targhe italiane e nuova documentazione. La vettura, dal valore di 15 mila euro, sarà restituita al legittimo proprietario.

Gli operatori di polizia, durante i controlli di rito esperiti sull’automobile, una Smart For Four, precedentemente immatricolata in Polonia, insospettiti da alcune verifiche dagli esiti contraddittori, hanno accertato che il telaio inciso sul veicolo non era conforme a quello originale prodotto dalla casa madre.

A questo punto, grazie a particolari controlli attivati dagli ufficiali e agenti della Polizia Metropolitana, coordinati dal Comandante Lucia Rea, si è scoperto che il telaio legato al veicolo fosse in realtà stato “contraffatto” per occultare quello originale su cui pendeva, per l’appunto, una denuncia di furto sporta nel 2022.

Successivamente al furto, dunque, per nasconderne la provenienza illecita, l’auto era stata dapprima immatricolata in Polonia e poi, dopo pochi mesi, riportata in Italia dove veniva rinazionalizzata con nuove targhe italiane e nuova documentazione.

Il possessore è stato deferito all'autorità giudiziaria per il reato di riciclaggio mentre il veicolo, del valore di circa 15mila euro, dopo gli ulteriori accertamenti di polizia giudiziaria verrà restituito al legittimo proprietario.