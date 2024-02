Vergognoso a Napoli: furto nella sede dell'associazione di clownterapia Borrelli: "Crimine vigliacco che penalizza chi aiuta i pazienti pediatrici"

Furto ai danni dell’associazione di clownterapia ‘Teniamoci per mano Onlus’. Nella giornata di giovedì un individuo si è introdotto negli uffici della sede di Gianturco e, approfittando del fatto che gli operatori erano impegnati nelle altre stanze, ha portato via il pc portatile. Il ladro è stato però ripreso dalle telecamere del circuito di sorveglianza e le immagini sono state inviate al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli con la richiesta di aiuto a rintracciarlo per recuperare il portatile.

“Un crimine vigliacco ai danni di chi quotidianamente è impegnato a regalare momenti di leggerezza a chi soffre nelle corsie di ospedale. Un gesto vile che penalizza gli operatori e i loro pazienti pediatrici. Abbiamo inviato le immagini alle forze dell’ordine nella speranza di risalire all’autore del furto e di recuperare il computer. Alle volontarie e ai volontari dell’associazione ‘Teniamoci per mano’ la mia solidarietà per l’accaduto nella speranza di rivederli presto nel corso delle pregevoli iniziative che portano avanti con passione ed entusiasmo”. Questo il commento di Borrelli.