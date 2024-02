Giallo a Napoli, colpi d'arma da fuoco contro un'auto: si indaga I Carabinieri della compagnia di Poggioreale, allertati dal 112

Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi questa mattina nel Rione Bisignano, zona est di Napoli. I Carabinieri della compagnia di Poggioreale, allertati dal 112, sono intervenuti sul posto a 4a traversa Via Villa Bisignano, riscontrando su un'auto parcheggiata la rottura del finestrino posteriore sinistro e del finestrino anteriore destro, oltre a un foro sul cofano. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Poggioreale per ricostruire l’esatta dinamica del fatto e individuarne la matrice