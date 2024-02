Botte alla moglie con una bottiglia di vetro: arrestato uomo violento Ancora un grave episodio di maltrattamenti a Napoli

Gli agenti del commissariato Dante, sono intervenuti per una segnalazione di lite familiare. I poliziotti, giunti all’esterno dell’abitazione, sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato di essere stata aggredita fisicamente dal marito con una bottiglia di vetro, come già avvenuto in precedenti occasioni, e successivamente lo stesso si era barricato nella loro abitazione.

Gli operatori sono entrati nell’appartamento dove hanno trovato l'uomo in evidente stato di alterazione psicofisica, quest’ultimo, alla loro vista, ha iniziato ad inveire contro di loro fino e non senza difficoltà, è stato bloccato.

Per tali motivi, l’indagato, identificato per un 30enne dello Sri Lanka, è stato tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.