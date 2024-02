Arenaccia: sorpreso con la droga in casa: era già ai domiciliari Si aggrava la misura per un 54enne

Gli agenti del commissariato Vasto, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo, attualmente sottoposto alla detenzione domiciliare per reati in materia di stupefacenti, in via Generale Raffaele Corrascosa.

In quel momento, l'uomo, avvedutosi della loro presenza, ha lanciato dalla finestra 3 involucri contenenti cocaina, prontamente recuperati dai poliziotti.

Inoltre, gli operatori hanno rinvenuto nell’appartamento altri 5 involucri della stessa sostanza per un peso complessivo di circa 3,2 grammi, un paio di forbici, diverso materiale per il confezionamento per la droga, un bilancino di precisione e 50 euro.

Per tali motivi, il 54enne napoletano è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.