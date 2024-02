Casamicciola Terme: Carabinieri arrestano pusher incensurato Ai raggi X il porto commerciale

Continuano i controlli al porto commerciale di Casamicciola Terme per i carabinieri della compagnia di Ischia. A finire in manette un 39enne incensurato spagnolo. I carabinieri del nucleo radiomobile hanno fermato l’uomo che era appena sceso dal traghetto e lo hanno perquisito. Nel trolley 26 grammi di cocaina già suddivisa in dosi e pronta per la vendita al dettaglio. L’uomo è stato trasferito in carcere in attesa di giudizio.