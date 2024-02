Napoli: Polizia sequestra 12 kg di cocaina nei quartieri Don Guanella e Scampia Il nascondiglio in uno stabile di via Zuccarini

Nella serata di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti hanno effettuato numerosi controlli e perquisizioni in diversi stabili del quartiere Don Guanella e Scampia.

L’intuito investigativo degli operatori ha trovato positivo riscontro in quanto, in uno stabile di via Oliviero Zuccarini, i poliziotti all’interno di un vano sito al piano terra, hanno rinvenuto e sequestrato due borsoni contenenti 10 panetti del peso complessivo di circa 12 kg di cocaina.