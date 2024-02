Parco Verde a Caivano: controlli della polizia In campo il reparto prevenzione crimine Campania

Gli agenti del commissariato di Afragola, con la collaborazione del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Caivano ed in particolare nel “Parco Verde”.

Nel corso del servizio sono state identificate 220 persone, controllati 124 veicoli e contestate tre violazioni del codice della strada; inoltre, gli operatori hanno denunciato tre persone per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ed una di queste è stata, altresì, denunciata per per false attestazioni a Pubblico Ufficiale sull’identità personale.