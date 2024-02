Si barrica in casa e spara contro la polizia, terrore a San Giovanni a Teduccio Timori per la sorte della moglie del 45enne, che è una guardia giurata

Da ore si vivono momenti di autentico terrore a San Giovanni a Teduccio, dove un uomo di 45 anni si è barricato all'interno del suo appartamento di via Raffaele Testa.

Timori per la sorte della moglie, che potrebbe essere stata uccisa dal 45enne, di professione guardia giurata. Armato di pistola, avrebbe esploso diversi colpi d'arma da fuoco anche contro le auto della polizia accorse sul posto e all'indirizzo dei passanti.

Al momento, non si registrano altri feriti. In corso la trattativa con le forze dell'ordine, che stanno provando ad invitare l'uomo ad arrendersi.

In casa non ci sarebbero invece i tre figli della coppia, usciti per andare a scuola.