Napoli, uccide la moglie e poi si suicida: trovati due cadaveri in via Testa Si era barricato in casa stamane sparando anche contro la polizia. Ha finito la moglie a coltellate

Due cadaveri. E' quanto hanno trovato le forze dell'ordine entrando nell'abitazione di via Raffaele Testa dove questa mattina un uomo si era barricato dopo aver urlato dal balcone di aver ucciso la moglie. La donna, infatti, e' stata trovata senza vita e accanto a lei il cadavere del marito, che probabilmente si e' suicidato. Sono ancora da accertare la dinamica dell'accaduto. Da accertare anche le cause del gesto: secondo le prime informazioni, l'uomo, guardia giurata, stava attraversando un periodo difficile dopo aver perso il lavoro. I tre figli non si trovavano nell'appartamento. Due erano a scuola e il terzo in gita d'istruzione.La coppia e' stata trovata in camera da letto.

Raffaele Pinto, 54 anni, ha ucciso la moglie Eva Kaminsha, 45 anni, accoltellandola alla gola, prima di suicidarsi. L'uomo, ex guardia guardia giurata, si era asserragliato nella sua abitazione in via Raffaele Testa, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, dopo aver esploso numerosi colpi di arma da fuoco dal balcone.Sul luogo del delitto il medico legale e la scientifica e il pm Raffaele Falcone.