Napoli: controlli straordinari alla stazione centrale e aree limitrofe Il bilancio dell'attività

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, i militari dell’arma dei carabinieri, i finanzieri della guardia di finanza, con il supporto di personale della polizia metropolitana e dell’Asl Napoli 1 centro e con la collaborazione degli agenti del compartimento polizia ferroviaria, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a piazza Mancini, corso Umberto I, via Marvasi, porta Nolana, via Perio e via Grande.

Nel corso dell’attività sono state identificate 263 persone, di cui tre sanzionate amministrativamente per possesso di sostanza stupefacente per uso personale, controllati 67 veicoli, contestata una violazione del Codice della Strada e controllate 12 attività commerciali, elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di 3.180 euro.

Infine, gli operatori hanno denunciato un cittadino, di nazionalità algerina, per ingresso e soggiorno illegale sul territorio dello Stato.