"Non mi capita molto spesso di fare una doppietta con il piede destro. Questi tre punti che portiamo a Napoli sono molto importanti. Ogni stagione ha la sua storia: ora sto giocando con giocatori davvero molto forti, come Politano. Lui è un giocatore fortissimo che ogni tanto tende a svalutarsi". Queste le parole di Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria per 2-0 contro la Cremonese maturata grazie ad una sua doppietta.
Hojlund: "Portiamo a casa tre punti importanti"
L'attaccante del Napoli ha deciso la sfida in casa della Cremonese con una doppietta
Napoli.