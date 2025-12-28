Hojlund: "Portiamo a casa tre punti importanti" L'attaccante del Napoli ha deciso la sfida in casa della Cremonese con una doppietta

"Non mi capita molto spesso di fare una doppietta con il piede destro. Questi tre punti che portiamo a Napoli sono molto importanti. Ogni stagione ha la sua storia: ora sto giocando con giocatori davvero molto forti, come Politano. Lui è un giocatore fortissimo che ogni tanto tende a svalutarsi". Queste le parole di Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria per 2-0 contro la Cremonese maturata grazie ad una sua doppietta.